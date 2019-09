Két lemezen jön a The Last of Us Part 2

Még mi sem ocsúdtunk fel a tegnap esti The Last Of Us Part 2 trailerből (amely nem mellesleg még a megjelenési dátumot is szállította), viszont nem maradtunk túl sokáig friss infók nélkül a játék kapcsán.

Neil Druckmann, az alkotás direktora egy blogbejegyzésben osztotta meg a néppel, hogy már a fejlesztés korai fázisánál rájöttek, hogy ez lesz a Naughty Dog legambiciózusabb és leghosszabb játéka, ugyanis megköveteli ezeket a történet, amit el fognak mesélni nekünk a játékban.Aki viszont fizikai kiadványban tervezi bezsákolni a The Last Of Us Part 2 -t, az jó, ha tudja, hogy két lemezen fog terpeszkedni a játék teljes egésze, ahogyan az a Best Buy listázásából kiderült. Főképp akkor meglepő ez a tény, amikor konstatáljuk, hogy ritka jelenség ez, hiszen legutóbb talán a Red Dead Redemption 2 alkalmazott hasonló gyakorlatot, ami meg egy nyílt világú játék.Ebből fakadóan nem tudjuk megtippelni sem, hogy milyen hosszú lesz a lineáris The Last Of Us Part 2 , de