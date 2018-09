Két klasszikus Castlevania-játék feldolgozása is megjelenhet PS4-re?

Izgalmas pletyka bukkant fel a Castlevania-sorozat kapcsán, lévén a koreai korbesorolási hivatal a franchise két korábbi epizódját is listázta PS4-re, ami határozottan egy feldolgozásra enged következtetni.





A két kiválasztott delikvens a Castlevania: Symphony of the Night és a Castlevania: Rondo of Blood lett egy közös csomagba ágyazva, azonban egyik játékhoz kapcsolódóan sem kaptunk semmi extra információt a platform feltüntetésén túl, mely a fentiekben említett PS4 lett.A gyűjteményes pakk egyébiránt anév alatt került bejegyzésre, azonban a Konami egyelőre nem kívánta kommentálni a történteket, de mivel nyakunkon a TGS 2018, a bejelentés talán nem is lehet messze.