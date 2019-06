Két képet is kaptunk a Call of Duty: Modern Warfare többjátékos módjáról, visszatér a Juggernaut

Az éjszakai órákban az E3 Coliseum részeként az Infinity Ward fejlesztőit látta vendégül Geoff Keighley annak érdekében, hogy a Call of Duty: Modern Warfare -ról beszéljenek egy kicsikét, és bár a feladatnak eleget tettek, túl sok újdonság nem derült ki az alkotásról.





Két kapcsolódó képet azonban kaptunk a játékhoz, melyek közül az egyik nagyon beszédes lett, hiszen biztosít minket arról, hogy az aktuális epizódban, vagyis egy rendkívül erősen páncélozott egység, mely annak idején a frászt tudta ránk hozni az első és a második Modern Warfare-ban, különös tekintettel Spec Ops módban, mely az új részben is visszatér.A két kép érdekessége, hogy az Infinity Ward állítólag teljes egészében a játék grafikus motorjával készítette őket, tehát elviekben így is kinézhet majd a játék, de azért ne ringassuk magunkat hiú reményekbe, ennyire csinos még biztosan nem lesz a végeredmény. A Call of Duty: Modern Warfare megjelenését október 25-én várjuk!