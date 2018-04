Két kedvcsinálót is kapott a Crisis on the Planet of the Apes

Hivatalosan is letölthetővé vált a minap a Majmok bolygója filmsorozat által ihletett Crisis on the Planet of the Apes VR-játék, melyben lehetőségünk nyílik átvenni az irányítást pár szuperintelligens majom felett.

Az Oculus Rifttel, HTC Vive-val és PlayStation VR-ral is kompatibilis Crisis on the Planet of the Apes VR, egy mellékszálat állít a középpontba, de túl nagy megfejtésekre ne számítsunk tőle, ami a grafikára és a játékmenetre egyaránt igaz.Nem véletlenül titkolták eddig a Foxnext VR Studio munkatársai az első gameplay felvételeket róla, hiszen a Crisis on the Planet of the Apes VR az alábbiakban végre teljes életnagyságban megmutatja magát utolsó felvételein, azonban a végeredménytől mi személy szerint nem estünk hanyatt.

Nézd nagyban ezt a videót!