Két hónapnyi ingyen Stadia Próval próbálja a Google magához csalogatni a felhasználókat

Alapvetően egy kedves gesztus lenne, hogy a Google két hónapnyi Stadia Pro előfizetést kínál a felhasználói számára, azonban annak fényében, hogy milyen szinten elhanyagolják az egyébként is becsődölt platformon, sokkal inkább érződik kapálózásnak.

Az alapból 10 dollárt kóstáló tagság olyan alkotásokhoz ad hozzáférést, mint a Destiny 2: The Collection, a Gylt, a Metro Exodus és a Serious Sam Collection, illetve ezáltal a 4K felbontás is elérhetővé válik,Az elkövetkezendő 48 órában kezdik elérhetővé tenni bárki számára a Stadia Pro ingyenes tagságot, viszont hogy ez mennyire fogja befolyásolni hosszabb távon a platform táborát, az még a jövő zenéje. Az biztos, hogy most kiderül, érdekel-e valakit egyáltalán, ha még fizetni sem kell érte. Értelemszerűen, mivel nálunk maga a Stadia sem elérhető, így ez az ajánlat sem érvényes ránk.