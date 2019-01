Két héttel tovább fog tartani a Dreams bétája

Dreams bétája nem volt teljes mértékben zökkenőmentes, hiszen sokan nem jutottak be a privát bétára, ráadásul az sem túl baráti húzás, hogy egy a kreativitásra épülő játékból nem tehetsz ki tartalmat az internetre, mert tiltja a titoktartási szerződés.

Mivel épp az lenne a lényege a Dreams -nek, hogy a felhasználók meg tudják mutatni egymásnak a jobbnál jobb alkotásaikat, így ez különösképp fájó pont, ellenben annyi vigasz azért akad, hogy a Media Molecule pár héttel meghosszabbítja a béta időtartamát.Az eredeti tervek szerint január 21-én zárult volna le a béta, ellenben így, akik pedig eddig nem jutottak meghívóhoz, aggodalomra semmi ok, hiszen a mai nap során és január 21-én is küldenek ki újabb kódokat, viszont újonnan jelentkezni most már nem lehet.