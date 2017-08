Két héttel eltolták a Sonic Mania PC-s verziójának megjelenését

Szomorú híreket kell közölnünk a szélvészgyors kék sündisznó PC-s rajongóival, lévén a Sega bejelentette, hogy a legnagyobb sajnálatukra el kellett tolniuk a Sonic Mania megjelenését ezen a platformon.

A kiadó mindezt egy Youtube-os livestream során osztotta meg a rajongókkal, és hogy ne legyen nagy kesergés, vagy lázongás, rögtön bejelentették, hogy nemcsak "majd jön" a játék erre a platformra, hanem pontos megjelenési dátum is van, ígyA Sega ugyanebben az élő bejelentkezésben jelentette be egyébiránt azt is, hogy aki előrendeli magának a Sonic Mania -t - bármilyen platformon és bármilyen kiadásban -, az garantáltan megkapja ajándékba az eredeti Sonic the Hedgehog-ot.