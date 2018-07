Két hétig PS Plus előfizetés nélkül nyúzhatjátok a GTA Online-t

A napokban berobogott közénk a GTA Online legújabb frissítése, melyben a játékosok az éjszakai élet zűrös mindennapjaiba kóstolhatnak bele, ennek apropóján pedig a PlayStation 4 játékosok ingyen vandálkodhatnak egy ideig Los Santos utcáin.

Az ajánlat két hétig tart, tehát. Természetesen minden eddigi frissítéshez is hozzáférhetnek majd az újoncok, szóval lesz bőven mit próbálgatni az ingyenes időszakban.Az After Hours kiegészítő egyébként új járműveket, NPC karaktereket, egy új stukkert, és megannyi más újdonságot is szállított, az éjszakai bár menedzselés lehetőségéről meg már nem is beszélve, így annak is érdemes visszanéznie, aki esetleg már ráunt a játék online részlegére.