Két hét múlva valami újdonságot mutat be az NVIDIA

Az NVIDIA nem is olyan régen hívta fel magára a figyelmet az új csúcskártyájával, mely újra a Titan családot tette meg a piac uralkodójává, nemrég pedig saját Facebook oldalukon szellőztették meg, hogy hamarosan érkezik egy következő újdonság.





Sajnos a mellékelt kép alapján nem igazán tudunk pontos információval szolgálni arról, hogy mit is mutathatnak majd be, de azt tudjuk, hogy április 29-én kapunk valamit. Arra kevés az esély, hogy új grafikus kártya érkezzen, illetve a Volta család bővülésére is kevesen gondolnak, így sok a kérdőjel.Többen abban reménykednek, hogy a Shield család éled majd újra, de erre találna jobb alkalmat is az NVIDIA, így az sem kizárt, hogy valami teljesen újjal lesz dolgunk. Természetesen a bemutató után nem sokkal olvashattok majd nálunk is az újdonságról, amennyiben nem valami unalmas üzleti dologról lesz szó.