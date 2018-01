A The Astronauts munkatársai napra pontos megjelenési dátumot tűztek ki végre a The Vanishing of Ethan Carter Xbox One-os változatához, így az érdeklődők január 19-től már ezen a platformon is átélhetik ezt a nagyszerű kalandot.

A természetfeletti és horrorisztikus témákat feszegető, erőteljesen a sztorira és a sztorimesélésre fókuszáló sétaszimulátor ráadásul több extrával érkezik meg a platformra, így, de a Free Roam játékmódot mindkét Xbox One-on elérhetjük majd. The Vanishing of Ethan Carter korábban kizárólag PC-re és PS4-re jelent meg, így ha esetleg éppen most keltettük volna fel a figyelmedet vele kapcsolatban, akkor akár már ma pótolhatod a lemaradást.