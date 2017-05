Két főhőssel, tengeri ütközetekkel és Origins alcímmel jön a következő Assassin's Creed

Kis túlzással a Kotaku magazinnak sikerült a hétvégén mindent kiszivárogtatnia a soron következő Assassin's Creed-játékról, amit érdemes komolyan venni, hiszen bár a részletek nem hivatalosak, ellenben állítólag a Ubisoft egyik munkatársától erednek.

Ebből megtudtuk, hogy a korábban Assassin's Creed Empire munkacímet a csapat, ellenben a téma és a helyszín maradt, így továbbra is az ősi Egyiptomba utazhatunk majd el, ahol a sorozattól megszokott nyitott világú élmény vár majd ránk.A sztori állítólag az első és eredeti orgyilkos rendről szól, és két főhőst állít a középpontba, egy nőt, valamint egy férfit, akikkel minden eddiginél szabadabb élményben lehet majd részünk, ezáltal a belsős forrásMegtudtuk mindemellett, hogy az Assassin's Creed Origins lesz a Ubisoft történetének eddigi legnagyobb és legszabadabb epizódja, amit. Sőt mi több, a belsős forrás szerint visszatérnek a hajók, és ezzel együtt a tengeri ütközetek is, miközben ladikunkkal felfedezhetjük majd a Földközi-tenger vidékét.A Kotaku állítólag már látott egy teaser videót is, amelyben az egyiptomi helyszínek mellett felbukkant a világ több része és helyszíne is, így egy ázsiai ország, a második világháborús Franciaország, de egy modern kori Abstergo létesítmény is.Az Assassin's Creed Origins állítólag idén ősszel érkezik majd, és