A 2017 októberében bejelentett interaktív thriller, az Erica nemcsak, hogy végre friss infót kapott a gamescomról, de mint derült égből villámcsapás, azonnal meg is jelent - igen, jól olvastad.

A PS4-exkluzivitásában debütált, a FlavourWorks és a Sony kollaborációjában készült Erica 10 dollárt kóstál, és már fent figyel a PS Store-ban, úgyhogy már be is lehet zsákolni, akinek kedve tartja.Ez még nem minden, merthogy egy pofás launch trailer is berobogott, hogy felvezesse a hirtelen megjelenést, így nem is szaporítanánk tovább a szót, csekkoljátok le ti is:

