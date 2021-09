Két éve már annak, hogy Shawn Layden szinte szó nélkül lelépett a Sony Worldwide Studios-tól az elnöki posztról, és azóta sem kaptunk adekvát választa arra, hogy mi is történt valójában.

Layden most a Bloombergnek végre valahára adott egy magyarázatot a téma kapcsán, miszerint azért távozott a pozícióról, mert úgy érzi, hogy ezt a feladatot egy fiatalabb figurának kell betöltenie, és szerinteTovábbá azután, hogy segített elindítani a Horizon Zero Dawn-t és a God of War-t, lehetőséget látott rá, hogy a csúcson hagyja abba a pályafutását, viszont legfőképp a kiégésnek tudja be a döntését. Kár érte, szép karrierje volt!