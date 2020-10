Két boss harcot is láthatunk a Demon's Souls legújabb gameplay trailerén

Nem sok választ el minket a Demon's Souls premierjétől, tekintve hogy egy napon fog érkezni a PS5-tel, ergo november 12-én, azonban még mindig kevés gameplay anyag született róla, éppen ezért ezt igyekszik orvosolni a Bluepoint és a Sony kettőse.

Berobbant közénk egy vadonatúj kedvcsináló, amelyen kapásból két boss harcot is szemügyre vehetünk, és persze úgy általánosságban maguk az egyes játékmeneti elemek is óriási hangsúlyt kapnak.Arról meg már nem is beszélve, hogy eme előzetesnek köszönhetően tüzetesebben megleshetjük, hogy mennyi mindenben változik a program az eredetihez képest, példának okáért, és a fejlesztők javítottak még egy-két külsőséget is az előző trailerhez mérten.

Nézd nagyban ezt a videót!