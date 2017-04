Két bejelentéssel is szolgál a Bethesda az idei E3-on?

A Bethesda a minap küldte ki a szakma részének a hivatalos meghívókat az idei E3 kiállításhoz kapcsolódóan, amit ezúttal sem apróztak el, sőt mi több, olyan invitáló levelek robogtak ki, amelyek egészen beszédesre sikerültek.





A meghívón ugyanis egy kép, egy igazi művészeti alkotás látható, amely egy fiktív játszóteret, az úgynevezett Bethesdaland-et ábrázolja, ahol felbukkan a kiadó legtöbb nagy sorozata, így láthatunk külön régiót a Prey-hez, a Doom-hoz, a Quake-hez, a Fallout-hoz, a Dishonored-hez és természetesen a The Elder Scrolls-hoz is kapcsolódva.A kép érdekessége azonban, hogy, amiből arra következtethetünk, hogy a Bethesda talán két bejelentéssel is szolgál majd az eseményen. Hogy mik lehetnek ezek?Konkrétan szinte bármi! Az Evil Within folytatása, egy új Wolfenstein, a Rage régóta várt második része, de egy új IP is ugyanolyan esélyes, mint bármi más, szóval tartsuk nyitva a szemünket.