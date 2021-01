Két bejelentés előtt álló videojátékot is kiad 2021-ben az Xbox Game Studios

A jelek szerint közel sem alakul annyira unalmasan az Xbox Series X 2021-es játékfelhozatala ahhoz képest, mint amit korábban sokan vártak, lévén kiderült, hogy két bejelentés előtt álló videojátéka is van az Xbox Game Studios-nak.

A hír egyelőre csak részben hivatalos, de LinkedIn profilok igazolják, így például Dave Morgan, az Xbox-részleg egyik történetírója saját oldalán számolt be arról, hogy egy nagyobb tripla-A kategóriás projekten, konkrétan egy nyitott világú videojátékon dolgozik a háttérben.Ez az egyik bejelentés előtt álló cím, a másikróla LinekdIn-en, az Xbox Game Studios által 2018-ban felvásárolt brigádról ugyanis a kérdéses oldalon kiderült, hogy egy új írót keresnek egy új projekt miatt.A két rejtélyes műre végül Jez Corden tett pontot, aki a The Xbox Two podcast részeként megerősítette, hogy mindkét alkotás 2021-es megjelenéssel büszkélkedhet majd.