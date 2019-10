Készülődik valami a Rockstar Games háza táján, új játékon dolgoznak a Ruffian Games-szel

A Ruffian Games neve habár nem a legmainstreamebb játékipari berkeken belül, a srácok olyan projekteken dolgoztak korábban, mint a The Master Chief Collectionhöz a Halo: Reach portja, valamint a Crackdown 3 5v5-ös Warzone játékmódján.

A sor azonban itt nem áll meg, merthogy a csapat korábban a Rockstar Games-szel is kollaborált, példának okáért, és most ismét kollaborálnak, hovatovább fejlesztőket keresnek az új, közös projektjükhöz.Felmerül a kérdés, hogy vajon min dolgoznak közösen - tán egy régebbi játék remake-jén? Esetlegesen mégis megvalósul a szerencsétlen sorsú Bully 2? Bárhogyan is, nagy valószínűséggel nem mostanában fogjuk megtudni, hiszen az álláshirdetések alapján nagy valószínűséggel még a fejlesztési fázis elején vannak.