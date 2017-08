Készülőben lehet az ASUS Radeon RX Vega X2

A grafikus kártyák piacán mostanság mindenki az AMD nemrég bejelentett két új csúcskártyájára, a Vega 64-re és Vega 56-ra figyel, a legtöbb partnerük pedig már gőzerővel készíti a saját, egyedi hűtéssel és egyéb megoldásokkal szerelt változatait.

Az ASUS nagyon úgy fest, hogy egy meglepetéssel is készül, mely bizony nagyon sokat fogyaszt majd, de mindenképpen különleges lesz és az erőből sem lesz hiány. Egy vízhűtéses,szörnyetegről van szó, mely ASUS Radeon RX Vega X2 néven kerülhet majd a boltokba.A kártyába két Vega 10 XT GPU kerülhet, ami a Vega 64-ben is dolgozik, így brutális erőről beszélhetünk, melyet természetesen egyedi vízhűtéses megoldás tart majd kordában. Az is lehet, hogy végül az ARES szériába kerül az új modell, amiben már más két GPU-s Radeon kártya is szerepelt.