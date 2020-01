Készülőben a Star Wars: Knights of the Old Republic remake?

Bár sokszor és sok helyen felbukkant már korábban, hogy elkészülhet a legendás Star Wars: Knights of the Old Republic újragondolása, azonban a Cinelinx most minden eddiginél magabiztosabbnak nevezett forrásokra hivatkozva állítja ismét ugyanezt.

A csapat két független forrásról beszélve ugyanis arról írt, hogy míg egyik helyről olyan értesülést kaptak, miszerint az EA engedélyt adott a Star Wars: Knights of the Old Republic remake elkészítésére, addig, mely több tekintetben is átveszi az eredeti játék bizonyos elemeit, de kombinálja majd újdonságokkal, tehát csak részben nevezhetnénk klasszikus remake-nek.A beszámolóból megtudtuk még, hogy az EA jelenleg további Star Wars projektekre is engedélyt adott a háttérben, melyek között biztosan megtalálható a Star Wars Jedi: Fallen Order folytatása, a Project Luminous, valamint egy jelenleg még ismeretlen alkotás is Nintendo Switch-re.