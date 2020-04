Készülj, totál ingyen beszerezhető lesz az Amnesia: The Dark Descent!

Az Epic Games Store ingyen játék hadjáratában újabb üdvöskéket köszönthetünk - élből totál bérmentve elérhetővé tették a For The Kinget, amit most április 30-áig zsebre tehetünk, majd jövő héten a rettegés farvizére evezünk.

A Frictional Games modern klasszikus horrorjának számítókerül terítékre jövő héten, közvetlenül aután, amiben a jól ismert kastélyt kell majd bebarangolnunk, és közben gőzerővel koncentrálhatunk, nehogy becsokizzunk az élmény által.Ezen kívül ais totál ingyen megy majd, amit egy galaktikus futárként kell tevékenykednünk egy idegen bolygón, közben pedig egy pofás kis RPG-rendszer adja a fejlődésünk alapját. Utóbbi két cím április 30-ától jön!A For The King megszerzéséért kattints IDE