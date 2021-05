Készül egy vadonatúj Sonic-játék, bejelentve a Sonic Colors: Ultimate

Lezajlott a Sega által szervezett Sonic Central livestream esemény, melynek keretein belül bejelentettek több finomságot is a franchise-hoz kapcsolódóan, többek között néhány korábbi pletykát is megerősítettek.

Egyrészt. A nyúlfarknyi teaser szinte semmit nem árul el, azonban azt már tudjuk, hogy PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox Series S / X-re és Xbox One-ra adják ki, no meg Switch-re.A nosztalgiavonatra vágyók örülhetnek, ugyanis leleplezték a Sonic Origins-t is, ami a klasszikus Sonic the Hedgehog trilógiát, a Sonic & Knuckles-t illetve a Sonic CD-t foglalja magában. Ezenfelül a Sonic Colors: Ultimate is bemutatásra került, ami az eredeti Sonic Colors felújított változata. A premiert 2021. szeptember 7-ére várhatjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, valamint Nintendo Switch-re.

