Készül egy új South Park-játék

Matt Stone és Trey Parker, avagy a South Park alkotói nemrégiben óriási üzletet ütöttek nyélbe, lévén egy közel 900 millió dolláros szerződés keretein belül egy kazal filmet és sorozatévadot fognak gyártani, azonban a Bloomberg szerint itt még nincs vége a sornak.

A forrás értesülései szerint egy vadonatúj South Park-játék is készülőben van, amely ezúttal nem 2D-s lesz, mint a Stick of Truth és a Fractured But Whole, hanem egy 3D-s kalandra számíthatunk. Elviekben ezúttal nem a Ubisofttal kollaborálnak, hanem egy "házon belüli" stúdió fejleszti a programot.A South Park Digital Studios nem először kollaborál videojátékok kapcsán, tekintve hogy az említett két címben is besegítettek, arról meg már nem is beszélve, hogy a 2017-es Phone Destroyer mobiljáték kapcsán is együtt dolgoztak a RedLynx-szel és a Ubisofttal.