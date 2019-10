Készül az első regény az Overwatch alapján

Miután magába az Overwatch -ba nem került sztori mód, így a rajongóknak a különféle trailerekből, kisfilmekből, rövid történetekből és képregényekből kell összeollózniuk a lore-t, ezt a kirakóst pedig most egy újabb darabkával egészítik ki.

Érkezik ugyanis az első hivatalos Overwatch regény, amely fókuszában Efi Oladele és az ő robotja, a játékból már ismeretes Orisa áll. A mű The Hero of Numbani néven fut, amit Nicky Drayden ír - többek között ő vetette papírra a The Prey of Gods és a Magic: The Gatheringbe is alaposan bedolgozott.A sztoriban továbbá helyet kap Doomfist is, hiszen ő támadja meg Numbani városát, aminek hatására Efi Oladele megépíti Orisát, hogy megvédje a lakosokat, valamint fel fog tűnni még Lucio is. A tervek szerint