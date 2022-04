Készül a következő Tomb Raider-játék, ami már Unreal Engine 5-re épül

Most, hogy hivatalosan is elrajtolt az Unreal Engine 5, és ezzel komoly generációváltást hozott a játékiparba, várhatóan több nagyobb bejelentés is érkezik régóta várt folytatások vagy új projektek kapcsán.

Az egyik elsőt rögtön a Crystal Dynamics hozta, akik bejelentették, hogy egy ideje már készül a kezeik között Lara Croft legújabb kalandja, azazHogy miért váltott a csapat az általuk fejlesztett Foundation grafikus motorról az Unreal Engine 5-re, az nem derült ki pontosan, az viszont már biztos, hogy az új Tomb Raider részeként az előző trilógia és az eredeti játékok eseményei kerülnek majd összedolgozásra valamilyen formában. Izgatottan várjuk a további részleteket.