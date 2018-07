Készül a Gamecube Mini?

Az egykori retro konzolok reneszánszukat élik, elég csak a NES, vagy a SNES minire gondolni, és úgy tűnik hogy a sorban a következő a Gamecube lehet, legalábbis minden jel erre mutat.

Történt ugyanis, hogy, ezúttal viszont nem merchandising céljából, ami okot ad a bizakodásra, hogy a Nintendo elhozza a klasszikus konzolt a jelen generációjának is. Pletyka szintjén a Nintendo 64 is meg lett említve, miszerint a vállalat ezen konzol modernizálásán ügyködik, de ezzel kapcsolatban sem nyilatkoztak.Nem szabad elfelejteni, hogy az említett két konzol sokkal erősebb hardvert igényel mint a NES, vagy akár a SNES mini változata, bár valószínűleg ezzel tisztában van a Nintendo is. Mi mindkét opciónak örülnénk, hisz mindkettő mérföldkő a videójátékok történelmében, reménykedjünk, hogy a Nintendo lerántja a leplet valamelyik konzolról a közeljövőben.