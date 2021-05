Készül a Crysis 2 Remastered?

A Crysis Remastered után nagyon úgy fest, hogy a második felvonás is hasonló elbánásban részesül, legalábbis ami a felújítást illeti, ugyanis olybá tűnik, hogy megszellőztették a folytatás potenciális újrakeverését is.

A Crytek posztolt egyet a minap Twitteren az ikonikus "They Used To Call Me Prophet" sorral, ami a második rész első elhangzó mondata. Ezek után szemes emojikkal és egy screenshottal bombázták meg a népet a második részből, ami két dolgot jelenthet: vagy csak szimplán így ünneplik a játék tizedik évfordulóját (bár az elég szomorú lenne, ha ennyivel letudnák), vagy megszellőztették a Crysis 2 Remasteredet.Az viszont biztos, hogy vélhetően hasonló minőségben készül el majd a második újradolgozás is, mint az első, úgyhogy nagy csodákat most sem érdemes várni.