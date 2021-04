Kész a The Last of Us Part 3 sztori vázlata, de még sokáig nem fog elkészülni

Neil Druckmann elmondása szerint elkészült a harmadik The Last of Us-játék sztorijának vázlata, ugyanis a társíróként szuperáló Halley Gross-szal befejezték az úgynevezett "outline"-t - ellenben messze vagyunk még attól, hogy kész játék szülessen belőle.

"Már két olyan játékunk volt, amelyek úgy érzem, hogy valami egyetemeset mondanak, valamint nagyon személyes történetet mesélünk el ezekről a karakterekről. Egy játékkal még nem alakul ki, hogy milyen mintát követ a franchise. Két játékkal most kezdett kialakulni egy minta - most úgy érzem, vannak olyan strukturális és tematikus témák, amelyekhez ragaszkodnod kell, ha harmadik játékot készítesz."



Jelenleg nem is dolgoznak a The Last of Us Part 3-on a Naughty Dognál, de Druckmann reméli , hogy egyszer napvilágot láthat a következő etap. Azonban ahogyan azt Druckmann is elmondta, egy ilyen kaliberű játék elkészítése rengeteg erőforrást igényel.