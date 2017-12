Később jelenik meg a 64Gb-os kártya a Switchez

A Nintendo Switch a PS4-hez és Xbox One-hoz szokott játékosok szemében szűkös tárhellyel rendelkezik, hiszen jelenleg a legnagyobb kapacitású kártya amin a játékok megvehetők, 32Gb tárhellyel rendelkezik, ami nem túl sok.

A Sony és a Microsoft konzolján bluray alapú a játékok forgalmazása, ez 50Gb kapacitással rendelkezik. A Switch játékosok ezzel szemben saját formátumú kártyán kapják a kiadásokat, a szűkös tárhely pedig előbb-utóbb nem teszi lehetővé bizonyos játékok portolását, ezért fontos a dupla kapacitású kártya megjelenése.A Nintendo eredeti terveiben 2018 második fele szerepelt a 64Gb-os memóriakártya kiadására, most viszont. A háttérben technikai problémákról beszél a lap, márpedig ezeket hamar le kell kűzdeni az újgenerációs játékok miatt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild és a Super Mario Odyssey egyébként 16Gb alatt voltak, de a külsős kiadók sürgetik a céget, akinek valóban össze kell kapnia magát hiszen a platform már több mint 10 millió eladásnál jár.