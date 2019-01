Kereskedéssel és új Vaultokkal gyarapodik a Fallout 76

A Bethesda továbbra is igyekszik helyrepofozni a Fallout 76 -ot, ennek értelmében közölték nagy vonalakban, hogy miféle újdonságokkal fog bővülni 2019-ben a félresikerült játék, egy-két érdekesség azért van köztük.

Az olyan triviális dolgok mellett, mint a friss küldetések és a heti eventek, olyan dolgok várhatóak, mint például, hogy új Vaultok fognak megnyílni, egy új PvP-móddal is gazdagodik a szoftver, illetveAz újévi blogbejegyzésükben mindössze ennyit közöltek, továbbá hozzátették, hogy a teljes patch note-okat is hamarosan publikálják, de sejtésünk sincs, hogy a felsorolt funkciók mikor kerülhetnek be a Fallout 76 -ba. Hosszú út áll még a Bethesda előtt, reméljük 2019 végére pozitív irányba fejlődik majd a kérdéses alkotás...