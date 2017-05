Kérdésed van még a The Surge-ról? Nézd meg ezt a videót, és nem lesz több!

A Deck13 munkatársai egy olyan rendkívül összetett fejlesztői naplót raktak össze a sci-fi Dark Souls-ként is emlegetett The Surge -hoz, hogy ennél alaposabb betekintést még nem kaptunk, és vélhetően már nem is fogunk kapni többé a játékról.

A közel hétperces felvétel ennek megfelelően az alkotás minden részletét érinti,, sőt mi több, még a készítők is beszélnek egy keveset arról, hogy milyen hatásaik voltak a fejlesztés során, egyáltalán miként készült néhány dolog a játékhoz.Az alábbi felvétel tehát elképesztően tartalmas és egyben hihetetlenül látványos is, amennyiben pedig kérdésed lenne még a május 16-án érkező The Surge kapcsán, most itt az alkalom, hogy mindent megtudakolj róla.

Nézd nagyban ezt a videót!