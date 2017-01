Képeken a Battlefield 1: They Shall Not Pass DLC

Az Electronic Arts és a DICE egy maroknyi friss képpel, valamint az első hivatalos információkkal is megörvendeztetett minket a Battlefield 1 francia kiegészítőjének csúfolt They Shall Not Pass című DLC csomagjáról.

































Mint ismert, ebben a bővítményben a francia haderő kapja majd a szerepet, méghozzátársaságában, amelyek név szerint a Verdun Heights, a Fort Vaux, a Rupture és a Soissons lesznek.Ezen felül érkezik mégis, amely a Conquest és a Rush keverékéből áll majd, de számíthatunk még egy Trench Raider névre hallgató elit kaszt érkezésére, valamint egy halom új fegyver megjelenésére is, ezáltal valóban jön, de megjelenik még a csatamezőn a St. Chamond páncélos is többek között.A They Shall Not Pass DLC megjelenési dátuma egyelőre ismeretlen, de újdonságairól a mellékelt képekről már egy alapos prezentációt is kaphatsz.