Képek és részletek érkeztek az első The Legend of Zelda: Breath of the Wild DLC-ről

Azt már tudjuk egy ideje, hogy a The Legend of Zelda: Breath of the Wild két nagyobb DLC csomagot is kapni fog, amelyek közül az első hamarosan meg is jelenhet, és erről a Nintendo most megosztotta velünk az első képeket, valamint az első részleteket is.





































A bővítmény egyik első nagy újdonsága anévre keresztelt új hard mód, aminek részeként rengeteg új lehetőségbe botolhatunk a térképen, sőt mi több egy új helyszín is felbukkan majd, ahol Link oldalán 45 szobán kell átverekednünk magunkat a hullámokban érkező ellenfelekkel szemben annak érdekében, hogy elnyerjük a Master Sword igazi erejét.A hard mód mellett a DLC-vel érkezik még ais, ami konkrétan újabb interakciókkal gazdagítja a térképet, ennek hála pedig újra érdemes lesz felfedezni egyes helyszíneket. Ezen felül érkezik még a, egy eszköz, amivel könnyebbé válik a gyors utazás, a, aminek felvételével könnyebben megtaláljuk a Korokokat, és ami mellett kapunk egy halom felszerelést is, így a Majora's Mask mellett például újabb sisakokat, páncélokat és a többi. The Legend of Zelda: Breath of the Wild első DLC csomagja várhatóan még idén nyáron megjelenik majd, de bővebb részletek csak a későbbiekben várhatók erről.