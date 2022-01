Ken Levine majd akkor jelenti be új játékát, ha közel van a megjelenés

Ken Levine-ról, a BioShock megálmodójáról az utóbbi időben sok szó esett, főleg az általa készülő, be nem jelentett játékkal kapcsolatban, most pedig újabb híreket kaptunk az újdonságáról - ezúttal magától Ken Levine-től.

Az Arcade Attacknek adott interjúban Levine különböző témákról beszél, leginkább a karrierjével és korábbi játékaival kapcsolatban. Egy dolgot megerősített, mégpedig azt, hogy a szoftert, amin most dolgozik, csak akkor fogja leleplezni, amikor már közeledik a befejezéshez és közelebb kerül a megjelenéshez,Levine azt is elmondta, hogy a játék bejelentésénél az emberek meg fognak lepődni, de nem azon, amit látnak majd - jelentsen ez bármit is. Sőt, az is kiderült, hogy nem vesz részt a következő BioShock-játékban, de sok sikert kívánt az azon dolgozó csapatnak.