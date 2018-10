Ken Block is beveszi Britanniát a legújabb Forza Horizon 4 traileren

Újabb őrült kedvcsinálóval gazdagodott a Forza Horizon 4 , amiért valóban nagy pacsi jár a marketingeseknek, hiszen olyan képsorok találhatók benne, melyek garantáltan megdobogtatják minden autókedvelő szívét.

A felvételen ugyanis Ken Block látható, amint egy alaposan átalakított Ford Mustang volánja mögött meghódítja Britanniát, ezáltal száguldozik egyet vidéki utakon, sőt még egy repülőtérre is ellátogat, aholAz egészben a leginkább látványos azonban, amikor az élő felvételek után a trailer átvált a játékban átélhető pillanatokra, merthogy Ken Block és az 1400 lóerős Ford Mustang általunk is kipróbálható lesz - kivéve ha mi vagyunk Hafbór Júlíus Björnsson, mert akkor nem férünk be az autóba...

