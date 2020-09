Keményvonalas taktikai stratégia érkezik PC-re és újgenerációs konzolokra The Stone of Madness címmel

Nem túl népszerű manapság stratégiát gyártani, pláne nem konzolokra, és kiváltképp nem a műfaj taktikai ágát, azonban a Teku Studios és a Merge Games most megmutatta a középső ujját az egész iparágnak The Stone of Madness című újdonságával.

A két csapat ugyanis bejelentette, hogy játékuk PC és Nintendo Switch mellett PS5-re és Xbox Series X-re készülődik, a főszerepben egy spanyol kolostorral, ahol bebörtönzött rabként kezdjük pályafutásunkat, majd szökésünkhöz szembe kell néznünk a félelmeinkkel, miközben közel sem lesz elegendő megtervezni a kijutáshoz kapcsolódó útvonalat. The Stone of Madness összesen öt rab történetét meséli el nekünk egy lopakodásra épülő taktikai játék részeként. Mindegyik szereplő saját képességekkel és fóbiákkal rendelkezik, így miközben felfedezzük velük a kolostort, a józan eszük kordában tartása is a mi feladatunk lesz. A játék valamikor jövő tavasszal érkezik, méghozzá