Kedvcsinálóval ünnepeljük a Borderlands 3 frissen befutott második bővítményét

A 2K Games és a Gearbox a korábbi terveknek megfelelően útjára indította a Borderlands 3 második bővítményét, amivel a kampányt szeretnék kiegészíteni egy kicsikét, a főszerepben Sir Alistair Hammerlock és Wainwright Jakobs esküvőjével a havas-jeges Xylourgos bolygón.

A Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock címre keresztelt expanzió- megvehető önállóan, de a Season Pass is fedezi -, részeként pedig megismerhetjük Xylourgos számos helyszínét, teljesíthetünk egy halom új fő- és mellékküldetést, szembeszállhatunk megannyi félelmetes ellenféllel, de begyűjthetünk rengeteg új fegyvert, felszerelést és különféle módosításokat is.Az aktuális DLC mellé berobogott egyébiránt egy ingyen letölthető frissítés is, amivel növekszik a Vault Hunterek szintkorlátja, de tovább nyújtja a Takedown Shakedown eseményt, és arra ösztönzi a játékosokat, hogy az elkövetkezendő egy hónapban legalább egyszer jelentkezzenek be, hiszen ezért cserébe ingyenes fegyver jár majd nekik.

