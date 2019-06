Kedvcsinálót kapott és el is indult a Call of Duty: Black Ops 4 - Days of Summer eventje

Nemcsak az időjárás kívánja prezentálni számunkra, hogy megérkezett végre a sokak által régóta várt nyár, hanem a Call of Duty: Black Ops 4 is, lévén az alkotáshoz elindult a Days of Summer címre keresztelt nyári event.

Az esemény, de PC-n és Xbox One-on is debütál a jövő héten, a főszerepben rengeteg friss tartalommal, ezáltal érkezett egy új pálya - a Grid a Black Ops 2-ből- , a Capture the Flag játékmód, de egy csomó felszerelés, így ruhák és fegyverek is jöttek az eventtel.Mindez csak a multiplayer tükrében, hiszen bővült a Zombies móka is pár újdonsággal, sőt a Blackout módot szintén feldobták az 50v50 fős Ground War mérkőzésekkel. Ha mi nem hoztunk kedvet a nyári eseményhez, próbáld meg az alábbi trailert:

