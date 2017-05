Kedvcsinálót kapott a The Walking Dead: A New Frontier utolsó epizódja

A Telltale Games egy újabb videót mutatott be nekünk a The Walking Dead: A New Frontier hamarosan megjelenő záró epizódjához kapcsolódóan, ami egyrészt kedvcsináló, másrészt pedig egy érdekes fejlesztői napló is lett egyben.

A felvételen ugyanis megszólalnak maguk a készítők, méghozzá annak érdekében, hogy elmeséljék nekünk,, hiszen a The Walking Dead kalandjátékban döntéseink minden eddiginél nagyobb szerepet kaptak.Ha kíváncsi vagy minderre, csak vess egy röpke pillantást az alábbi videóra, ha viszont nem érdekel, akkor jegyezd meg, hogy az aktuális évad fináléja várhatóan május 30-án robog be közénk PC-re, konzolokra és mobilokra is.

Nézd nagyban ezt a videót!