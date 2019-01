Kedvcsinálót kapott a Star Trek Online: Mirror of Discovery bővítmény

Bár egy ideje már nem hallottunk felőle, azonban a Cryptic Studios és a Perfect World a háttérben még mindig toldozgatja-foltozgatja a Star Trek Online -t, amihez nemsokára újabb bővítmény érkezik.

A Mirror of Discovery névre keresztelt frissítés január 23-án jön PC-re - később konzolokra is -, és a játék fennállásának kilencedik évfordulóját ünnepelhetjük vele, a főszerepben egy a Star Trek: Discovery által ihletett történettel, valamint kapcsolódó küldetésekkel, melyek során szemtől-szemben találkozhatunk Killy kapitánnyal és kirándulhatunk az Ensing Sylcia Tilly tüköruniverzumban.Amennyiben bővebben is ismerkednél a Star Trek: Mirror of Discovery frissítéssel, az alábbi kedvcsinálót melegen ajánljuk számodra, érdemes vetni rá egy pillantást.

Nézd nagyban ezt a videót!