Kedvcsinálót kapott a legújabb Devil May Cry HD Collection

A Capcom egy újabb kedvcsinálóval örvendeztetett meg minket a PC-re, PS4-re és Xbox One-ra érkező legújabb Devil May Cry HD Collection kapcsán, mely a jövő hónapban elhozza közénk a legújabb platformokra is Dante klasszikus kalandjainak élményét.

A sorozat első három epizódját tartalmazó kollekciókínálja az új platformokon a démonvadászatot, és minderről magunk is meggyőződhetünk az alábbiakban, hiszen a Capcom által kiadott trailer köntörfalazás nélkül mutatja meg nekünk, hogy milyen élmények várnak majd ránk a játékban. Devil May Cry HD Collection március 13-án jelenik majd meg, érdekesség pedig, hogy a Twitch Prime felhasználók számára február 17-től az első Devil May Cry teljesen ingyen letölthető lesz majd ebből a gyűjteményből.

Nézd nagyban ezt a videót!