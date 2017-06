A Telltale Games munkatársai a korábban mára betervezett premier alkalmából bemutatták a Guardians of the Galaxy: The Telltale Series második epizódjához kapcsolódó kedvcsinálót, hogy minden rajongót és érdeklődőt emlékeztetni tudjanak a közelgő megjelenésre.

Mint a trailerből is kiderül: a második rész leginkább Rocket Racoon múltjára és hátterére koncentrál a leginkább, ami mellett választhatjuk majd azt is, hogy inkább megkeressük és levadásszuk Nebulát.Az első epizóddal megismert izgalmak folytatás várhatóan PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és mobilokra is megjelenik, akit pedig érdekel,

Nézd nagyban ezt a videót!