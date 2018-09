Kedvcsinálót kapott a Fuck You All: The Uwe Boll Story dokumentumfilm

Uwe Boll a filmipar egyik leggyűlöltebb filmkészítője, akinek sokáig mániája volt, hogy videojátékok alapján forgasson kritikán aluli mozikat, és ezzel gyakorlatilag emberünk egy igazi, időközben szerencsére már visszavonult jelenséggé vált.

Uwe Boll nevét azonban mindenki megismerte, egyedül indíttatásai nem világosak a mai napig sem, de nemsokára ezekről is mindent megtudhatunk, lévén készül egy Fuck You All: The Uwe Boll Story című dokumentumfilm, melybenAzt egyelőre még nem tudjuk, hogy a Fuck You All: The Uwe Boll Story mikor kerülhet majd bemutatásra, ellenben az már az alábbi kedvcsináló alapján biztosra vehető, hogy nem kell röhögés nélkül végigülnünk Sean Patrick Shaul dokumentumfilmjét, ha rászánjuk majd magunkat a megtekintésre.

