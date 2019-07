Kedvcsinálót is kapott a Cuphead: The Delicious Last Course DLC

Azt ugyan megírtuk már tegnap, hogy a Studio MDHR munkatársai úgy döntöttek, a jövő évre tolják a Cuphead első nagyobb kiegészítőjét , mert nem akarják túlhajtani a munkásokat, de az kimaradt, hogy a retro alkotáshoz egy kedvcsináló videó is érkezett.

Sőt mi több, nem akármilyen mozgóképről van szó, hiszen bár csak egy teaser trailer megkülönböztetéssel bukkant fel a Youtube-on, azonban gyakorlatilag, így 30 másodpercen át több új pályával és ellenféllel ismerkedhetünk meg benne.Amennyiben érdekel, az alábbiakban szemügyre veheted ezt a tömény információbombát, ami mellett csak azt kell megjegyezned, hogy a Cuphead : The Delicious Last Course megjelenését 2020-ban várjuk PC-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.

