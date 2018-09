Kedvcsinálón mutatkozik meg a Forsaken Shores, a Sea of Thieves következő kiegészítője

Ahogyan az múltkor a gamescomról kiderült, a Sea of Thieves következő nagy bővítménye, a Forsaken Shores szeptember 19-én rajtol , így a hátralévő napokban kicsit igyekszik a Rare és a Microsoft kettőse felpörgetni a DLC körüli felhajtást.

Konkrétan készültek egy friss kedvcsinálóval a Forsaken Shores-hoz, ezenfelül pedig a fejlesztők elárulták, hogy néhány régóta hiányolt funkció is implementálásra kerül,A Forsaken Shores frissítéssel bekerül továbbá egy új régió is, mely a Devil's Roar névre hallgat, és ez lesz az a lávafolyós terület, mely nagyjából a kiegészítő fő motívumaként is felfogható. Csekkoljátok ti is a megjelent előzetest, egészen hangulatosra sikeredett:

Nézd nagyban ezt a videót!