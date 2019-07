Kaszinórablás és zombiapokalipszis - friss részletek jöttek a GTA V elkaszált sztori DLC-iről

Grand Theft Auto V kapcsán az egyik legnagyobb kihagyott ziccerként könyvelhető el a sztori DLC-k teljes mellőzése, hiszen bőségesen lett volna még mit mesélni azzal a három zseniális főszereplővel, akiket megálmodott a Rockstar Games.

Ennek ellenére teljes mértékben az online szegmensre helyeződött a hangsúly a fejlesztés során, holott egy-két expanziót bőven elviseltünk volna. Korábban is szivárogtak már dolgok az elkaszált kiegészítőkről, most azonban ismét friss részleteket tudtunk meg, miután a Eurogamer segítségével publikálta az infókat.Hasonló irányba ment volna elviekben a csapat a Grand Theft Auto V -tel, mint amilyen vonalt a Red Dead Redemption is képviselt az Undead Nightmare-rel, azaz egy zombiapokalipszises DLC került volna sorra. Egy teljesen új pályával egészült volna ki a sztori, Los Santos 80-90 százalékát teljesen újradolgozták volna az adott epizód tematikájához, az egyik ilyen felvonás pedig egy zombis móka lett volna.Ez még nem minden, merthogy, ami a most debütált frissítéshez kapcsolódott volna. Olyasfajta élményt kell elképzelni, mint a George Clooney és Brad Pitt főszereplésével készült Ocean's 11-ben. Sőt, egy adatbányász szerint a kaszinó eredetileg egy sztori DLC-nek lett szánva, azonban végül a GTA Online sikere miatt megváltoztak a tervek.