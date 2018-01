Kártyás akciójátékot jelentett be a Sega

Tegnap este lejárt a Sega korábban elindított rejtélyes teaser oldalának visszaszámlálója, aminek jóvoltából lehullt a lepel a kiadó legújabb videojátékáról, ami a maga nemében egy igazi meglepetés lett.

A Sensen Senki (hivatalos nyugati cím még nincs, de a Dualshockers szerint kb. Chronicle of the War of a Thousand Years-ként ismerhetjük majd) ugyanislesz a sorban, melyben két csapat küzd egymással, és mindegyik oldalon egy Kronos nevű parancsnok, valamint négy harcos küzd a szemben álló féllel.A Sensen Senki keretein belül az egyes kártyákon felszerelések, tárgyak, mágia és megannyi más egyéb segíti majd előrenyomulásunkat és győzelmünket, de mivel a játékmenet elképesztően összetettre sikerült, ezért inkább nézzétek meg magatok működés közben az alábbiakban. A játék Japánban már január 26-án rajtol, nyugati premierről azonban egyelőre nem hallottunk.

