Kártyajáték készül a The Binding of Isaac-ból

Újabb manifesztációban ölthet testet nemsokára Izsák őrült kalandja, Edmund McMillen ugyanis bejelentette, hogy The Binding of Isaac: Four Souls címmel kártyajátékot készít a népszerű játéksorozatból.

Hogy terveit nyomatékosítsa, rögtön elindított egy Kickstarter kampányt , ami hihetetlen sikerrel indult el, hiszen, sőt mi több, lassan már 500 ezer dollárnál áll a számláló.Hogy a The Binding of Isaac: Four Souls csak kézzel fogható formában várható-e, vagy ugyanúgy videojáték is lesz, mint a széria korábbi epizódjai, az egyelőre még nem egyértelmű számunkra, de az alábbi videó tanúsága szerint mindkét alternatíva megvalósítható lesz, ha elég sok pénz összegyűlik a készítők számláján, amire minden esély megvan.

Nézd nagyban ezt a videót!