Karnyújtásnyira kerültek a 256GB-os memóriamodulok

A Hynix a napokban bejelentette, hogy minden eddiginél nagyobb kapacitású DDR4-es memórialapkát sikerült készíteniük, aminek az érdekessége az, hogy 16 gigabites kialakítást kapott, mely a későbbi fejlődés tekintetében igencsak fontos szempont lesz.

Az FBGA96-os és FBGA78-as tokozással ellátott lapka ugyanis már most rendelhető 2133, 2400 és 2666 MHz-es órajelekkel - egységesen 1,2V-os feszültséggel - a gyártók számára, akik akár már 64GB-os memóriamodulokon is elhelyezhetik őket, azonban a cél az, hogy ezt az értéket is sokszorozzák a jövőben.A Hynix elmondása szerint ugyanis a későbbiekben, kvázi hónapokon belül, ha lesznek olyan gyártók, akik potenciált látnak benne.Bár 128GB-os modult már most is találhatunk a boltokban - megfizethetetlen áron -, de a mostani újdonság egyrészt csökkentheti az árakat, másrészt pedig lehetővé teszi a 256GB-os modulok elkészítését is.