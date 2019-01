Karakterszerkesztővel és játékbeli áruházzal jön a The Last of Us Part 2 multiplayer módja

Még mindig nem tudunk annyit a The Last Of Us Part 2 -ről, amennyit szeretnénk, ellenben az álláshirdetések mindig segítenek abban, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, hogy mégis milyen lesz a kész produktum.

A Naughty Dog ugyanis nem kevés pozícióra keres alkalmazottakat , és bizony olyan szakembert is keresnek, aki a multiplayer szekcióban tudna besegíteni.A munka jellemzése alapján kiderül, hogy a The Last of Us 2 többjátékos módjában folyamatosan jutalmakat fogunk kapni, melyek által szabadon szerkesztgethetjük a karakterünket, illetveNem lepődnénk meg, ha valóban implementálnának ilyen funkciókat, miután már az Uncharted 4: A Thief's End is tartalmazta ezeket a lehetőségeket, viszont annak örülünk, hogy egy kicsit többet megtudtunk a The Last of Us 2 multiplayer módjáról, miután erről elég erőteljesen hallgatnak a fejlesztők.