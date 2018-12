Karácsonyi mesét olvasnak a Metal Gear ismert szinkronszínészei

Egészen sajátos videóval örvendeztette meg rajongóit a minap Cam Clarke és David Hayter, akik azon túl, hogy nagyon jó barátok, mindketten jól ismert szinkronszínészei a Metal Gear-sorozatnak.

Bár különösebb okot ne keressetek mögötte, a két színész azonban a minap úgy döntött, hogy kamera elé ül, és sajátos hangjukon felolvasnak egy karácsonyi mesét az említett játékszéria rajongóinak, ezáltal most- minimális újragondolással.A The Night Before Metal Gear címet kapott videón Cam és David nem tűnnek túl szomjasnak, ellenben a felvétel értékéből ez fikarcnyit sem von el, pláne nem úgy, hogy Hayter a Metal Gear világához igazítva gyakorlatilag újraírta az egyik legismertebb karácsonyi sztorit. Angoltudás nem árt!

